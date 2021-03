La promessa di Damian Lillard sul tiro da metà campo: “Lo rivedrete presto…”

Damian Lillard ha deciso l’All Star Game di Atlanta con due triple, una delle quali praticamente da metà campo. Una conclusione difficilissima per i comuni mortali ma che il giocatore di Portland sembra in grado di poter segnare con continuità.

Almeno così la pensa lui stesso che ha dichiarato di poter ripetere questa conclusione in un contesto più intenso rispetto a quello dell’ASG.

Sapevo che avremmo vinto con sei punti e ho messo due triple, ci aveva provato anche Curru ma quando me l’ha passata ho pensato subito a segnare. Ho avuto l’opportunità di provare il tiro da lontanissimo in partita, volevo testarlo ed è andata bene, l’ho sentito come un tiro normale, prima della partita con Paul e Curry avevamo deciso di segnarne almeno uno. Credo di poterlo fare in un match normale ma sempre nel rispetto della squadra, lavoriamo duro in difesa e non voglio sprecare un possesso per un tiro così però se mi sentirò caldo ci proverò sicuramente.