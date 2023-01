La prova da record di Zach LaVine spinge Chicago alla vittoria su Philadelphia

Zach LaVine e la proverbiale “vasca da bagno” al posto del canestro. La guardia dei Chicago Bulls ha vissuto una serata di grazie nella vittoria 126-112 sul campo dei Philadelphia 76ers.

LaVine ha messo a segno 41 punti mandando a bersaglio 11 triple su 13 tentativi, con una clamorosa percentuale dell’85% da dietro l’arco. Non ha battuto il record di triple in una gara nella storia della franchigia che comunque appartiene a lui stesso, dopo le 13 bombe segnate nel 2019 contro Charlotte.

Con il suo 11/13 però è diventato l’unico giocatore nella storia della NBA, oltre a Stephen Curry, a segnare almeno 11 triple tirando con l’80% dall’arco.

I Bulls hanno segnato 20 triple in totale (massimo stagionale) e LaVine si avvicina a grandi passi verso il record di canestri dall’arco nella storia della franchigia: al momento ne ha realizzati 836, è secondo nella classifica e insegue Kirk Hinrich a 1049. L’ex Minnesota però è l’unico giocatore di Chicago ad aver segnato almeno 10 volte da fuori nella stessa gara e ci è riuscito per tre volte.

In questa stagione solamente lui, Damian Lillard e CJ McCollum sono riusciti a segnare almeno 11 triple nello stesso match.

Inoltre, LaVine è diventato il secondo giocatore nella storia dei Chicago Bulls (dopo Michael Jordan) a far registrare più di 15 serate con almeno 40 punti a referto.

Infine, ci sono solamente altri quattro giocatori nella storia della NBA che hanno segnato più di 10 triple nella stessa gara: fanno parte del club (insieme a LaVine) soltanto Curry, Klay Thompson, Lillard, James Harden e JR Smith.