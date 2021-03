La reazione di Ja Morant all’esclusione dall’All-Star Game di quest’anno

Ja Morant, dopo aver scoperto che Mike Conley era stato chiamato per sostituire l’infortunato Devin Booker nell’All-Star Game 2021, invece di dare la colpa a qualcun altro si è preso la responsabilità di dover lavorare ancora di più per ottenere più voti in futuro.

gotta do more i see 😈🤝 — Ja Morant (@JaMorant) March 6, 2021

Dopo che le riserve dell’All-Star Game sono state annunciate, il pubblico ha preso in giro Mike Conley per non essere stato scelto ancora una volta per l’All-Star per il quattoridcesimo anno di fila. Tuttavia le cose hanno preso un giro diverso dopo che Booker è stato escluso dai festeggiamenti di metà stagione a causa di una fastidiosa distorsione al ginocchio.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.