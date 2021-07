Iran – Repubblica Ceca 78-84

(19-25; 11-21; 16-21; 32-17)

La Repubblica Ceca inizia la sua Olimpiade vincendo ma rischiando nell’ultimo periodo contro l’Iran. I cechi hanno dominato fino al terzo quarto, tant’è vero che al 30′ erano sopra 67 a 41, ovvero di 7 possessi pieni, ma negli ultimi 10 minuti hanno tirato i remi in barca e hanno vinto solamente di 6 punti, prendendo un parziale di 32 a 17. Grande protagonista per gli iraniani Behnam Yakhchali, che segnato la bellezza di 23 punti. Per la Repubblica Ceca non si è distinto nessuno in particolare ma il miglior marcatore è stato l’ex Avellino e Pistoia, Patrik Auda.

Iran: Vahedi 0, Jalalpoor 3, Hassanzadeh NE, Davarpanah NE, Jamshidijafarabadi 16, Khahbahrami 8, Haddadi 15, Rezaeifar 4, Rostampour 2, Geramipoor 2, Kazemi 5, Yakhchalidehkordi 23. All. Mehran Shahintab.

Repubblica Ceca: Auda 16, Vyoral NE, Satoransky 16, Schilb 14, Balvin 9, Sirina 5, Peterka 5, Bohacik 6, Sehnal 0, Palyza 5, Vesely 11, Jelinek 7. All. Ronen Ginzburg.

Immagina in evidenza: FIBA.com