La Reyer rimonta e vince al supplementare: battuta Sassari

Umana Reyer Venezia – Dinamo Banco di Sardegna 92-91

(14-24; 21-19; 27-20; 19-18; 11-10)

Al termine di un match incredibile e deciso solo a poco più di 1″ dalla fine, la Reyer, dopo essere stata sotto di 14 punti, batte la Dinamo Sassari e si porta così avanti 1-0 nella serie difendendo il fattore campo.

Nei primi minuti del match le due squadre si rispondono colpo su colpo e al 3′ il punteggio è in perfetta parità: 7-7. Bilan e Bendzius si caricano sulle spalle l’attacco sassarese e la Dinamo allunga sul +10: 9-19. La tripla di Chappell interrompe il digiuno veneziano, ma Sassari controlla il vantaggio e al 10′ è avanti 14-24.

Katić e Gentile nelle prime due azioni del match portano la Dinamo sul +14 (14-28), ma Stone e Mazzola sono precisi al tiro e provano a riportare la Reyer in partita: 22-30. Krušlin e Spissu ridanno fiato a Sassari, ma l’inerzia del match è nelle mani di Venezia che con i liberi di De Nicolao accorcia fino al -3: 35-38. Il canestro di Bilan e la tripla di Krušlin chiudono il primo tempo sul 35-43 in favore della Dinamo Sassari.

Al ritorno dagli spogliatoi Venezia torna molto più concentrata e realizza subito un parziale di 8-0 che vale il -1 : 42-43. Sassari non riesce a trovare la fluidità offensiva del primo tempo e Venezia ne approfitta per portarsi in vantaggio per la prima volta del match con un canestro e fallo di De Nicolao: 47-46. La schiacciata di Watt vale il +3 veneziano, ma Sassari trova la reazione e con Burnell rimette la testa avanti: 52-53. Nei minuti restanti del quarto le due squadre danno vita a un match intenso e sul punto a punto e al 30′ con la Dinamo avanti 62-63.

Nel quarto periodo la musica non cambia e le due squadre continuano a rispondersi colpo su colpo. Happ e Krušlin portano Sassari sul +4, ma la Reyer rimane a contatto e la tripla di Chappell a 6′ dal termine vale l’ennesima parità: 77-77. L’ex Brindisi porta Venezia avanti sull’81-81, ma Gentile trova la parità a 1′ dalla fine. Nell’ultimo minuto di gioco nessuna delle due trova la via del canestro e si va così all’overtime.

Al supplementare parte meglio Venezia che inizia con un parziale di 5-0 (86-81). Spissu e Bilan però non ci stanno e accorciano a -2: 90-88. Nei secondi finali succede di tutto: De Nicolao a 2″ dalla fine commette fallo sul tiro da 3 di Marco Spissu che dalla lunetta è freddo e porta Sassari avanti: 90-91. Nell’azione successiva però, grande ingenuità di Gentile che fa fallo su Daye regalando 3 liberi all’ala statunitense con 1″ sul cronometro. L’ex Pesaro fa 2/3 e chiude il match sul definitivo 92-91.

Umana Reyer Venezia: Mazzola 2, Tonut 8, De Nicolao 15, Chappell 19, Fotu 7, Stone 15, Clark 6, Campogrande 0, Daye 12, Cerella NE, Watt 8, Casarin 0

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 12, Bendzius 15, Burnell 5, Krušlin 12, Bilan 19, Gentile 14, Happ 10, Chessa NE, Re NE, Treier 2, Gandini NE, Katić 2

