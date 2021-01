La Reyer Venezia è la quinta qualificata per le Final Eight di Coppa Italia

Per la nona stagione delle ultime dieci l’Umana Reyer maschile disputerà le Final Eight di Coppa Italia.

Con il successo esterno della Virtus Bologna su Trento, infatti, gli orogranata, Campioni dell’ultima edizione, sono già qualificati per l’evento in programma a Milano dall’11 al 14 febbraio 2021.

Ufficio Stampa Reyer Venezia

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.