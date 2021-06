La Reyer Venezia prepara un doppio colpaccio italiano

Reyer Venezia subito attiva sul mercato dopo l’eliminazione in semifinale playoff ad opera dell’Olimpia Milano.

L’Umana lavora innanzitutto per trattenere Stefano Tonut, anche se sul fresco MVP del campionato c’è l’interesse della stessa Armani e dell’Unics Kazan.

In ogni caso il pacchetto italiani a disposizione di Walter De Raffaele si preannuncia comunque di alto livello. Proprio da Milano, infatti, dovrebbe arrivare Jeff Brooks, reduce da un’annata (finora) non esaltante a titolo personale. L’altro colpo in canna per il presidente Federico Casarin è Michele Vitali. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo un anno in Germania, al Bamberg.

