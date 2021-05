Dopo Amedeo Della Valle, destinato a tornare in Italia dall’anno prossimo con la maglia di Brescia, anche un altro azzurro che ha giocato questa stagione all’estero probabilmente sarà di ritorno in Serie A. Secondo Giuseppe Sciacia di Superbasket, la Reyer Venezia starebbe lavorando intensamente per Michele Vitali, una sua firma nella offseason sarebbe molto probabile.

Vitali ha giocato la scorsa stagione a Sassari prima di trasferirsi in estate al Bamberg, con cui ha segnato 8.8 punti in Basketball Champions League. In Bundesliga invece l’italiano sta segnando 10.5 punti a partita.

In carriera, Michele Vitali ha militato in Virtus Bologna, Fortitudo Bologna, Caserta, Brescia e Sassari.

