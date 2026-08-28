delonte west

La rinascita di Delonte West: sobrio da mesi, inizierà la carriera da streamer

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su La rinascita di Delonte West: sobrio da mesi, inizierà la carriera da streamer

Finalmente arrivano buone notizie da Delonte West, da anni finito a vivere per strada in condizioni psicofisiche abbastanza critiche. L’ex giocatore NBA, che soffre di bipolarismo, è stato più volte protagonista di reati e arresti negli ultimi anni, senza conseguenze gravi a parte qualche notte in cella: stavolta però il suo tentativo di rinascita sembra più serio del solito, e riguarda direttamente la pallacanestro. Lo scorso aprile West aveva pubblicato un primo video sui social in cui appariva in discrete condizioni e aveva dichiarato di essere sobrio da diversi mesi, il suo percorso è proseguito e nelle scorse settimane è stato ospite di una live streaming del popolarissimo streamer N3on.

Nel corso della stream, West ha raccontato la sua storia, compresa la vicinanza che LeBron James e la sua famiglia gli avrebbero manifestato in questi anni. In risposta, N3on ha fatto un grande regalo all’ex giocatore: un accordo commerciale con Kick, la piattaforma sulla quale trasmette lo stesso streamer, del valore di 100.000 dollari e una postazione streaming da circa 25.000 dollari per iniziare una nuova carriera dietro lo schermo. Nel corso della live, Delonte West e N3on sono anche andati in una palestra e l’ex Mavericks ha dimostrato di non aver perso il feeling con la retina.

E poco fa West, che nel frattempo ha aperto il suo profilo Instagram, ha annunciato che inizierà un podcast con l’ex collega e amico Michael Beasley chiamato “One on One Basketball” in cui, presumibilmente, parleranno di pallacanestro.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Delonte west (@delontewest3113)

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

delonte west

Delonte West il mese scorso è stato arrestato per aver rapinato una persona di 23$

Francesco Manzi
Delonte West

Delonte West è in comunità e non assume alcol o droghe da un mese

Francesco Manzi
Delonte West

Delonte West è stato di nuovo arrestato: la situazione dell’ex NBA

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.