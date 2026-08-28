La rinascita di Delonte West: sobrio da mesi, inizierà la carriera da streamer

Finalmente arrivano buone notizie da Delonte West, da anni finito a vivere per strada in condizioni psicofisiche abbastanza critiche. L’ex giocatore NBA, che soffre di bipolarismo, è stato più volte protagonista di reati e arresti negli ultimi anni, senza conseguenze gravi a parte qualche notte in cella: stavolta però il suo tentativo di rinascita sembra più serio del solito, e riguarda direttamente la pallacanestro. Lo scorso aprile West aveva pubblicato un primo video sui social in cui appariva in discrete condizioni e aveva dichiarato di essere sobrio da diversi mesi, il suo percorso è proseguito e nelle scorse settimane è stato ospite di una live streaming del popolarissimo streamer N3on.

Nel corso della stream, West ha raccontato la sua storia, compresa la vicinanza che LeBron James e la sua famiglia gli avrebbero manifestato in questi anni. In risposta, N3on ha fatto un grande regalo all’ex giocatore: un accordo commerciale con Kick, la piattaforma sulla quale trasmette lo stesso streamer, del valore di 100.000 dollari e una postazione streaming da circa 25.000 dollari per iniziare una nuova carriera dietro lo schermo. Nel corso della live, Delonte West e N3on sono anche andati in una palestra e l’ex Mavericks ha dimostrato di non aver perso il feeling con la retina.

Delonte West was happy after Neon gifted him the newest iPhone, bought him streaming equipment, and got him verified on Kick to help him begin his streaming career. pic.twitter.com/61bfLeWLm7 — FearBuck (@FearedBuck) August 23, 2026

E poco fa West, che nel frattempo ha aperto il suo profilo Instagram, ha annunciato che inizierà un podcast con l’ex collega e amico Michael Beasley chiamato “One on One Basketball” in cui, presumibilmente, parleranno di pallacanestro.