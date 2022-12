La risposta dei Magic alle dichiarazioni poco lusinghiere di Eddie House

Qualche giorno fa, dopo che gli Orlando Magic avevano battuto i Boston Celtics, Eddie House aveva rilasciato dichiarazioni sicuramente poco piacevoli per gli avversari dei biancoverdi. L’ex giocatore dei Celtics, in televisione, aveva detto:

Former Celtic Eddie House with some choice words regarding the Orlando Magic despite being on a five game win streak..

Eddie House was a member of the Boston Celtics team that won the NBA championship in 2008

Via (@theozonepod ) IG pic.twitter.com/By5QXVLk2e

— Fawzan Amer (@Fawzan24_) December 17, 2022