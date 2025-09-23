La risposta del Real Madrid a Dabone ha solo 11 anni e arriva dal Mali

Negli ultimi mesi si sta iniziando a parlare sempre di più di Mohamed Dabone, prospetto della cantera del Barcellona che a soli 13 anni ha un fisico fuori dal comune e nelle scorse settimane è stato aggregato alla prima squadra per la preseason. Di fronte a un possibile nuovo fenomeno del basket europeo, il Real Madrid non è comunque stato a guardare e nelle scorse ore ha annunciato la firma di un giocatore ancora più giovane: Moussa Traore, che ha appena 11 anni (ne compirà 12 il prossimo mese).
Traore, classe 2013, ha un fisico che ha poco a che fare con quello di quasi dodicenne: molti lo paragonano già ai professionisti, e questo non fa altro che alimentare dubbi sulla sua reale età. Non sarebbe sicuramente il primo caso di atleta africano, Traore viene infatti dal Mali, con una data di nascita sospetta sul passaporto. Il ragazzo verrà aggregato al Team Infantìl, le giovanili U14 del Real, e sembra destinato a dominare sui coetanei grazie ad un fisico già sviluppato: basti pensare che è alto quasi 2 metri. Il primo grande banco di prova della stagione sarà la Minicopa Endesa, che si disputerà a febbraio in contemporanea alla Copa del Rey.
“11 años”:
Porque el Real Madrid fichó a Moussa Balla Traoré, un joven nacido el 24 de octubre de 2013 en Mali, para su equipo de basket. pic.twitter.com/rFxpDODcy6
— Tendencias (@TTendenciaX) September 23, 2025
