Kevin Durant non vuole che la gente lo compatisca per il brutto inizio di stagione dei Brooklyn Nets.

I Nets sono 2-6 nella stagione dopo la sconfitta di questa notte contro i Chicago Bulls, portando ulteriore sofferenza ai tifosi della squadra in una giornata complicata che ha visto il licenziamento di coach Steve Nash.

Molti fan credono che i Brooklyn Nets stiano sprecando i restanti anni del prime di Durant a causa della loro disorganizzazione, con l’ex giocatore della NFL, Gerald McCoy, che ha persino detto che si sente male per suo fratello prima di implorare la squadra di dargli una mano.

Sebbene Durant abbia apprezzato il messaggio, non vuole che la narrazione continui a diffondersi, sottolineando che è già fortunato a giocare al gioco che ama.

”Ti voglio bene fratello mio ma per favore smettila. Gioco a basket per vivere, per me è davvero abbastanza”, ha scritto Durant in risposta.

Love u my brother but please stop. I’m playing ball for a living, that’s really enough for me. https://t.co/QiAeoeCC5K — Kevin Durant (@KDTrey5) November 2, 2022

Kevin Durant ha sicuramente dato la risposta perfetta. Dopotutto, non può andare sui social media e lamentarsi del roster sul quale ha avuto voce in capitolo nella costruzione. Sarebbe controproducente anche per lui perché screditerebbe ulteriormente il suo lavoro.

