La rivelazione di Steve Nash su Kevin Durant che potrebbe terrorizzare l’intera NBA

Steve Nash va all-in sulla redenzione di Kevin Durant in questa stagione. Il 46enne allenatore ha apprezzato quello che ha visto dalla sua superstar finora in questa stagione, ma crede anche che l’ex MVP non sia ancora al meglio.

Dopo la vittoria per 132 a 128 all’overtime sugli Atlanta Hawks, Dopo 15 partite, Nash ritiene che Durant abbia ancora “livelli da sbloccare” dato che ha saltato una stagione e mezza dopo essersi ripreso da un infortunio serissimo al tendine d’Achille.

Steve Nash said even though Kevin Durant has 15 games under his belt, he still thinks Durant has layers to unlock after going 18 months without playing.

— Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) January 28, 2021