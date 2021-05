La Scaligera Verona annuncia la firma di Brian Sacchetti per i playoff

Scaligera Basket è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto con l’atleta Brian Sacchetti. Proveniente della Pallacanestro Brescia, ha chiuso l’ultima stagione in Serie A con una media di 5.7 punti e 3.3 rimbalzi; con la formazione lombarda ha collezionato 104 presenze totali, maturate a partire dalla stagione 2017-2018.

Ala di 200 centimetri classe ‘86, ha iniziato la carriera con Castelletto Ticino, formazione con la quale ha conquistato la promozione in Serie A2 al termine della stagione 2004-2005. Dal 2006 al 2010 ha vestito la maglia del Basket Club Ferrara: nelle prime due stagioni in Serie A2 e successivamente nella massima serie. Poi il passaggio alla Dinamo Sassari dove è rimasto dal 2010 al 2017 conquistando uno Scudetto (2014-2015), due Coppa Italia (2014 e 2015) e una Supercoppa Italiana (2014). Nell’estate del 2017 il trasferimento a Brescia. Nella sua carriera, Sacchetti ha messo assieme anche 21 presenze in Nazionale maggiore.

“Inseriamo nel nostro roster un giocatore e una persona di qualità che sicuramente saprà adattarsi al momento, al gioco e al gruppo – ha commentato il Presidente Gianluigi Pedrollo – Abbiamo attentamente valutato questo innesto e crediamo sia un atleta che ci potrà dare un contributo importante nei prossimi playoff dove gli impegni sono molto ravvicinati. In estate abbiamo costruito una formazione per giocare al vertice poi tra infortuni e problemi vari siamo finiti nella parte bassa della classifica. Il recupero degli infortunati e il cambio del coach ci hanno permesso di rinascere con una serie di tredici successi consecutivi. Visto il momento molto positivo, nonostante alcuni acciacchi, abbiamo deciso di fare questa ulteriore aggiunta”.

Ufficio Stampa Scaligera Basket

