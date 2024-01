La scelta curiosa di Messina sul -5 a 74″ dalla fine: decide di non provare a vincere ma di preservare la differenza punti

L’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina questa sera ha perso di 5 lunghezze contro l’Olympiacos dopo una grande rimonta nel quarto periodo guidata da Giordano Bortolani, Stefano Tonut e Shabazz Napier.

Dopo essere arrivati a pari punti a quota 74, i biancorossi di Milano hanno preso un parziale di 5 a 0 ed Ettore Messina ha così deciso di chiamare timeout con 1 minuto e 14 secondi da giocare. Tutti si sarebbero immaginati un minuto di sospensione per interrompere l’emorragia e disegnare l’attacco successivo. E invece così non è stato. Il tecnico delle Scarpette Rosse ha chiesto ai suoi ragazzi di non accelerare il gioco e di portare l’azione allo scadere dei 24 e solo lì prendere il tiro. In questo modo i biancorossi di Atene avrebbero avuto poco tempo per provare a superare il +12 dell’andata dell’Olimpia, mantenendo così la differenza punti in favore dell’EA7.

L’Olimpia ha eseguito quanto chiesto dal suo coach alla lettera e nell’azione successiva ha tirato letteralmente sulla sirena, senza costruire nella di concreto, con Napier che ha dovuto forzare la conclusione buttandosi in avanti e toccando a malapena il ferro.

Di certo non si è trattata di una scelta “convenzionale” per Ettore Messina perché, sul -5 a 74 secondi dal termine, solitamente si prova a vincere la gara accelerando il gioco. Ma probabilmente l’ex San Antonio Spurs ha preferito fare altri ragionamenti, volendo avere questo vantaggio in un ipotetico arrivo a pari punti con i greci, che però ora sono in vantaggio di 3 gare sugli italiani.

