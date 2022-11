La Serbia convoca i top player di EuroLega per la Qualificazioni ai Mondiali

La lista dei convocati della Serbia per la prossima finestra di qualificazioni ai Mondiali rischia di creare un caso diplomatico.

Il coach Svetislav Pesic ha incluso nell’elenco di 24 pre-convocati praticamente tutti i top player serbi che giocano in EuroLega, a partire da Vasilije Micic per arrivare a Nikola Kalinic e Vladimir Lucic. Convocazioni che rischiano di creare un caso diplomatico, visto che le gare dei serbi con Gran Bretagna e Turchia, l’11 e il 14 Novembre, si giocheranno in concomitanza con un turno di EuroLega.

Lo stesso Pesic nei giorni scorsi aveva fatto polemica sul rinvio di Olimpia Milano – Virtus Bologna, spostata per evitare la concomitanza con Italia – Spagna. Secondo il coach lo stesso trattamento si sarebbe dovuto riservare a tutte le altre gare di EuroLega per consentire alle Nazionali di avere i migliori giocatori e garantire equità competitiva.

Ricordiamo che la Serbia, dopo le debacle del PreOlimpico 2021 e degli scorsi Europei per mano degli Azzurri, rischia di restare fuori dai Mondiali, specialmente in caso di risultati negativi nelle prossime settimane.

Questi i 24 pre-convocati della Serbia: Danilo Andjusic, Nemanja Dangubic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Marko Jagodic-Kuridza, Ognjen Jaramaz, Marko Jeremic, Stefan Jovic, Nikola Kalinic, Balsa Koprivica, Vladimir Lucic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Dusan Miletic, Luka Mitrovic, Nemanja Nedovic, Marko Pecarski, Aleksa Radanov, Dusan Ristic, Borisa Simanic, Nikola Topic, Uros Trifunovic, Aleksa Uskokovic.

Chiaro che sarà pressoché impossibile per Pesic avere a disposizione i vari Micic, Kalinic, Guduric, Nedovic e Lucic. Questo elenco, in realtà, appare più una provocazione che una lista realistica da cui selezionare i 12 per le due partite all’orizzonte.