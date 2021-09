La Serbia ha scelto il suo nuovo allenatore

La Serbia ha scelto il nuovo allenatore della nazionale maschile. In seguito al flop del Preolimpico, perso in finale con l’Italia, la federazione serba ha licenziato Igor Kokoshov.

Al suo posto ci sarà Svetislav Pesic, uno degli allenatori più esperti sulla piazza. Nel suo ricchissimo palmares successi in Spagna e Germania, oltre all’Eurolega sulla panchina del Barcellona. Per lui anche una stagione in Italia con la Virtus Roma nel 2005-06.

Alla guida della Serbia ha già vinto gli Europei 2001 e i Mondiali 2002. A distanza di oltre 20 anni andrà di nuovo a caccia del titolo continentale. Prima però le qualificazioni alla World Cup 2023 con esordio il 25 Novembre contro la Lettonia, poi trasferta in casa del Belgio.

Foto: FIBA