La Serbia sarà senza le sue stelle al Preolimpico di Belgrado?

Un paio di settimane fa aveva impressionato la lista di pre-convocati di coach Igor Kokoskov in vista della partecipazione della Serbia al Preolimpico di Belgrado. I serbi saranno i principali avversari dell’Italia per un posto alle Olimpiadi di Tokyo. Secondo MozzartSport, uno dei principali siti sportivi serbi, la formazione balcanica potrebbe però essere priva di alcuni dei suoi migliori giocatori nel Preolimpico.

Nikola Jokic è ovviamente il nome più altisonante, appena premiato MVP della stagione NBA. Eliminato ieri notte da Phoenix nei Playoff, Jokic non ha saputo rispondere chiaramente riguardo alla sua presenza o meno a Belgrado: il centro rimarrebbe in forte dubbio, mentre sarebbe sicura la sua partenza per Tokyo qualora la Nazionale dovesse qualificarsi. A Belgrado non ci sarà sicuramente Miroslav Raduljica e anche il terzo lungo principale della formazione, Nikola Milutinov, potrebbe dare forfait.

Ultimo, ma non meno importante: probabilmente al Preolimpico non ci sarà neanche Bogdan Bogdanovic. La guardia, così come il suo compagno e futuro avversario Danilo Gallinari, è ancora impegnato nei Playoff, stanotte si giocherà Gara-4 contro Philadelphia. La sfida tra Hawks e Sixers si concluderà nel migliore dei casi alla fine di questa settimana, a meno di 2 settimane di distanza dall’inizio del Preolimpico. Bogdanovic ha però avuto problemi al ginocchio in stagione, si è dovuto anche operare e quindi dovrà probabilmente concedere al proprio fisico un po’ di riposo.

A disposizione di Kokoskov ci sarà invece Milos Teodosic, che nelle prossime ore raggiungerà il training camp dopo aver vinto lo Scudetto con la Virtus Bologna. La formazione serba avrà comunque una ampia dose di talento, anche se tutti i giocatori sopracitati dovessero rinunciare al Preolimpico. Vasilije Micic, MVP di Eurolega, lo stesso Teodosic, Vladimir Lucic, Aleksej Pokusevski, Nemanja Bjelica e Nemanja Nedovic sono solo alcuni degli uomini presenti nella lista dei pre-convocati.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.