La Serbia scherza col fuoco ma batte Porto Rico al Preolimpico

Non il migliore degli esordi al Preolimpico per la Serbia, che ha sconfitto davanti al proprio pubblico il Porto Rico col punteggio di 94-76. Un risultato finale piuttosto netto che però non rispecchia l’andamento della gara, in equilibrio per larghi tratti. Michael Torres Cuevas e Victor Liz, entrambi autori di 16 punti, hanno tenuto a galla i portoricani fino alla fine del terzo periodo.

All’intervallo il punteggio era di 47-47, mentre al 30′ la Serbia era solamente a +1. Poi un parziale di 27-10 negli ultimi 10′ hanno regalato alla squadra di coach Kokoskov il successo, con Filip Petrusev, Milos Teodosic e Vailije Micic sugli scudi. Alla fine l’MVP dell’ultima Eurolega ha chiuso con 16 punti, Petrusev con 17, Teodosic invece con 6 punti e 6 assist. Doppia-doppia per Boban Marjanovic con 18 punti e 10 rimbalzi.

Domani sera la Serbia tornerà in campo contro le Filippine nella loro seconda e ultima partita del girone.

Foto: FIBA

