La Serbia vince la prima amichevole ma rischia di perdere Bjelica

Ieri sera la Serbia, tra le favorite per la vittoria di Eurobasket 2022, ha iniziato il proprio percorso verso il torneo con un’amichevole contro i rivali del Montenegro. In campo c’era anche Nikola Jokic, top scorer dei suoi con 16 punti. Alla fine i serbi hanno avuto la meglio, non senza fatica, per 82-73 grazie anche alle prestazioni di Vasilije Micic (13 punti) e Nikola Milutinov (12).

Nel frattempo è però arrivata una cattiva notizia per la Serbia. Nemanja Bjelica, uno dei migliori giocatori della formazione allenata da Pesic, ha un problema al polpaccio che rischia di non permettergli di partecipare all’Europeo. Sarebbe una gigantesca perdita non avere a disposizione Bjelica, appena tornato al Fenerbahçe dopo diversi anni di NBA e l’anello vinto con Golden State nell’ultima stagione.

Ad Eurobasket, la Serbia se la vedrà nel girone con Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Israele e Paesi Bassi.