La Serie A di basket in tv anche negli Stati Uniti

Per la prima volta nella sua storia la Serie A UnipolSai e gli Eventi di Lega avranno una copertura televisiva anche negli Stati Uniti dove saranno trasmessi in chiaro sull’emittente NEXT LEVEL SPORTS (NXT) e sul canale digitale e OTT FOR THE FANS.

Gli Stati Uniti si aggiungono alla seguente lista di emittenti estere che trasmetteranno il basket italiano di vertice:

SportKlub: Bosnia e Herzegovina, Croazia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Slovenia.

Nova TV: Bulgaria

Nova Sports: Grecia e Cipro

K-SPORT1 to K-SPORT5: Kossovo

Sport1: Lituania

Fonte: Lega Basket