La Slovenia ci riprova per un lungo americano: si punta Jaxson Hayes

La Slovenia ha una storia recente di diversi lunghi americani naturalizzati per vestire la maglia della Nazionale. La mossa più vincente è stata quella per Anthony Randolph, protagonista nell’EuroBasket vinto nel 2017 insieme a un giovane Luka Doncic e a Goran Dragic. Poi è stata la volta, con esito finora opposto, di Josh Nebo: il centro dell’Olimpia Milano, soprattutto per problemi fisici, ha giocato poche partite con la Nazionale balcanica rinunciando anche all’ultimo Europeo proprio per volere del club meneghino.

Ora è la volta di un terzo americano: ieri notte, dopo un match di preseason a Las Vegas, Jaxson Hayes ha dichiarato di aver avviato le pratiche per ottenere il passaporto sloveno e giocare con la Nazionale. Hayes è nato in Texas e, dopo essere stato scelto al Draft NBA 2019 con l’ottava chiamata assoluta, ha indossato le maglie di New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers, sua attuale squadra. Proprio ai giallo-viola condivide lo spogliatoio con Doncic, che sicuramente ha giocato un ruolo nel desiderio di Hayes di giocare per la Slovenia.

Nella sua ultima stagione con i Lakers, Jaxson Hayes ha mantenuto 6.8 punti e 4.8 rimbalzi di media.