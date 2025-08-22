La Slovenia di Luka Doncic è pronta per EuroBasket: ecco i convocati

La Slovenia gode di uno status elevato ad ogni manifestazione internazionale, e il motivo è principalmente la presenza di Luka Doncic. Quest’anno però la truppa del CT Sekulic arriva malmessa all’Europeo: tra assenze (Nebo e Cancar out) e un record di 1-6 nelle amichevoli di preparazione al torneo. L’ultima, ieri sera, ha visto la Slovenia cadere rovinosamente contro la ben più quotata Serbia.

Dopo quest’ultima amichevole, il CT ha annunciato la lista finale dei convocati per EuroBasket, ovviamente partendo dal sempre presente Doncic. Dietro la superstar dei Lakers non c’è molto: Klemen Prepelic è l’unico giocatore che milita in EuroLega, avendo appena firmato con Dubai Basketball. La strada per la Slovenia appare subito dunque in salita, anche se il Gruppo D in cui è inserita non sembra irresistibile: a parte la Francia, può giocarsela con Belgio e Polonia mentre appare nettamente superiore a Israele e Islanda.