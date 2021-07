La Slovenia domina anche la Polonia, doppia-doppia di Doncic

Ieri era arrivato un +50 sull’Angola, oggi la Slovenia ha vinto “solo” di 35 contro la Polonia, la diretta rivale per il primo posto nel girone del Preolimpico di Kaunas. Ancora una volta non è servito il miglior Luka Doncic, che ha giocato solo 21′ chiudendo con una doppia-doppia da 18 punti e 10 assist (più 6 rimbalzi). La superstar dei Mavericks è stata top scorer del match, seguita dal compagno Klemen Prepelic con 17 punti in 15′.

Dopo aver mandato ieri 8 giocatori in doppia cifra, la Slovenia oggi ne ha avuti 6 contro la Polonia. La gara è durata solo un quarto, poi lo strappo decisivo con un parziale di 34-20 nel secondo periodo. Da lì tutto in discesa verso il 112-77 finale, con due partite su due oltre i 110 punti. La Slovenia, prima nel suo girone, stasera scoprirà il proprio avversario in semifinale dal risultato di Lituania-Corea del Sud.

Foto: FIBA