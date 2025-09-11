La Slovenia è FURIBONDA con gli arbitri dopo la sconfitta con la Germania

La Slovenia ha attaccato duramente gli arbitri dopo la sconfitta con la Germania negli ottavi degli Europei.

Nel mirino il diverso metro di giudizio riguardo i falli e la gestione degli ultimi minuti. I tedeschi hanno tirato 12 tiri liberi in più rispetto agli avversari, una differenza che si è accumulata soprattutto negli ultimi minuti. Critiche anche per una presunta tutela nei confronti di Luka Doncic, pizzicato ben presto da un fallo tecnico.

La star dei Lakers ha mosse critiche in prima persona alla conduzione arbitrale.

Non mi era mai successo che mi fischiassero il quarto fallo a inizio terzo periodo. Ho preso tecnico dopo due minuti per aver urlato “Alo” e questo in un quarto di finale non dovrebbe succedere a nessuno. Non ero stato neanche richiamato, non so cosa avessero in mente gli arbitri. Sono molto arrabbiato.

In conferenza stampa l’allenatore Aleksander Sekulic ha rincarato la dose.

Fa male essere trattati con così poco rispetto. In campo sono successe cose strane fin dall’inizio. Siamo stati noi la miglior squadra in campo ma forse dovremmo chiedere scusa alla Germania per essere stati così “sporchi” e per i tanti “falli cattivi” commessi nell’ultimo periodo (ironico, ndc). Finché ci hanno concesso di essere fisici, per 37-38 minuti, siamo stati superiori, infatti abbiamo vinto la lotta a rimbalzo, abbiamo distribuito più assist e tirato con percentuali migliori. Però saltano all’occhio il numero di tiri liberi (37-25) e di falli (31-24). Pensate sia normale che una squadra tiri 13 liberi negli ultimi due minuti di una gara così fisica? Per me non lo è per niente. Soprattutto se pensiamo a quanti falli subisce Doncic, ovviamente non si possono fischiare tutti altrimenti tirerebbe 100 liberi a partita ma è inaccettabile fischiare tecnico a una superstar dopo pochissimi minuti.

Ancora più dure le parole di Alen Omic in zona mista.

Questa non è pallacanestro, così è impossibile giocare. Il nostro miglior giocatore non viene tutelato, gli hanno fischiato tre falli in poco più di dieci minuti, è il più forte del torneo e la gente viene al palasport per veder giocare lui. La Germania ha tirato 40 tiri liberi, abbiamo perso per questo, non si può vincere contro una squadra che ha così tante opportunità a cronometro fermo.

Infine le dichiarazioni di Klemen Prepelic.