“La società ci metta la faccia”: Sandro Gamba attacca l’EA7 Milano

Durissimo editoriale di Sandro Gamba su La Repubblica edizione Milano all’indomani della sconfitta dell’Olimpia EA7 Milano contro il Barcellona in EuroLega. Con il titolo eloquente «La società ci metta la faccia», l’ex leggenda della pallacanestro italiana ha criticato apertamente la gestione del club biancorosso e il silenzio della dirigenza nei momenti di difficoltà.

“Sento suonare lo stesso disco. E non è uno di quelli della mia collezione di jazz. Squadra buona ma non abbastanza per vincere in EuroLega”, scrive Gamba, sottolineando come anche quest’anno la squadra di Ettore Messina sembri competitiva ma incapace di fare il salto di qualità.

“Punta di diamante che arriva e diventa spuntata”

Nell’editoriale, Gamba non risparmia critiche ai giocatori, parlando di una squadra che spesso si scioglie nei momenti decisivi:

“Punta di diamante che arriva a Milano e diventa spuntata. Rimbalzista potenzialmente mostruoso ma in bacino di carenaggio. E l’eterno centesimo che manca per fare la lira, leggi i finali di partita che condannano ancora una volta l’Olimpia.”

L’ex CT azzurro cita anche alcuni nomi, come Guduric e Nebo, invitando i protagonisti a prendersi le proprie responsabilità:

“Prendo Guduric, col suo contratto stellare e quelle giocate goffe quando il pallone scotta: se non sta bene, lo dica. Quanto a Nebo, prego che la sua quaresima abbia fine.”

Solo Messina ci mette la faccia

Nella parte finale del suo editoriale, Sandro Gamba si concentra sulla comunicazione del club, chiedendo maggiore presenza pubblica da parte della dirigenza e, in particolare, del general manager Christos Stavropoulos:

“Le sconfitte si susseguono e vedo sempre e solo Ettore Messina andare a parlare e metterci la faccia. Avrà le sue colpe, ma avrei piacere che qualcuno della società comparisse e spiegasse scelte e problemi. Mi risulta ci sia un g.m., Christos Stavropoulos. Mi dicono bravo, non dubito. Ma non vedo una sua dichiarazione da una vita.”

“In una società forte – conclude Gamba – i cervelli non devono soltanto pensare, ma anche prendersi responsabilità”.

Olimpia Milano attesa alla risposta in campo

Stasera l’Olimpia torna in campo per cercare di reagire dopo la delusione di Barcellona. Il club, reduce da un avvio altalenante in Eurolega, è chiamato a dare segnali di compattezza non solo sul parquet ma anche fuori dal campo, in un momento in cui le parole di Sandro Gamba hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.