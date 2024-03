La soluzione BRILLANTE di Victor Wembanyama per contenere il rumore dei social media

Il fenomenale rookie dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, sta già dimostrando un acume da veterano quando si tratta di gestire il rumore esterno.

Dopo la vittoria di domenica di San Antonio sugli Indiana Pacers per 117 a 105, Wembanyama ha rivelato una soluzione ermetica per prendere le distanze da tutto il clamore che c’è sui social media.

Victor Wembanyama ha descritto il suo approccio geniale per abbassare il volume quando il rumore dei social media diventa troppo forte:

“Spengo il telefono”.

Victor Wembanyama described his genius approach to turning down the volume when social-media noise gets too loud: “I turn my phone off.” — Matthew Tynan (@Matthew_Tynan) March 4, 2024

Una parte del successo nell’NBA consiste nell’escludere il rumore e concentrarsi su ciò che si può controllare, e sembra che Wembanyama l’abbia già capito.

Una volta riacceso il telefono, Wembanyama può leggere tutti gli elogi ricevuti dopo la sua straordinaria prestazione contro i Pacers. Wembanyama ha demolito Indiana con 31 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 6 stoppate in soli 31 minuti di gioco. I Pacers non hanno avuto alcuna risposta per il giovane francese, che sta solo grattando la superficie del suo potenziale come giocatore di basket. Questo è un pensiero spaventoso per il resto dell’NBA, dato che sta già facendo danni immensi agli avversari solo al suo primo anno nella lega. Cosa succederà quando raggiungerà il suo 100% di forma?

Leggi anche: Leonardo Okeke ha esordito in Serie A contro la “sua” Olimpia EA7 Milano