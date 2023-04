La sorella di Kawhi Leonard ha preso l’ergastolo per omicidio

In questi giorni si è parlato di Kawhi Leonard per le sue assenze in Gara-3 e Gara-4 della serie contro Phoenix. Ma ora la star dei Los Angeles Clippers ha altri pensieri per la testa, oltre al rendimento della sua squadra in campo. Nelle scorse ore sua sorella, Kimesha Williams, è stata sentenziata all’ergastolo per l’omicidio di una donna nel bagno del Pechanga Resort Casino nel 2019.

La vittima, Afaf Assad, aveva 84 anni: Kimesha e una complice, Candace Townsell, anche lei condannata all’ergastolo, le ruppero il cranio per rapinarla (refurtiva tra gli 800 e i 1.200 dollari). La donna morì pochi giorni dopo l’aggressione. Williams e Townsell sono state ritenute colpevoli di omicidio di primo grado, rapina e abuso senile.

2 WOMEN SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE: Candace Townsell and Kimesha Williams convicted for the 2019 robbing and killing of 84-year-old Afaf Assad, were both sentenced this week to life without the possibility of parole. The two women targeted Mrs. Assad who was with her… pic.twitter.com/HPVIqFtNMV

