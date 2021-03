La sorprendente decisione del giudice sul triangolo Malik Beasley, Larsa Pippen, Montana Yao

Nei mesi scorsi ha fatto molto discutere la storia fra Malik Beasley e Larsa Pippen, ex moglie della stella dei Bulls Scottie. Una love-story che di certo non è piaciuta alla moglie del giocatore dei Minnesota Timberwolves, Montana Yao.

Le foto che ritraevano i due insieme, diffuse sui social e diventate subito virali, avevano mandato su tutte le furie la signora Yao che ha avviato quasi subito le pratiche per il divorzio.

Adesso, secondo quanto riporta US Magazine, sarebbe arrivata la decisione del giudice riguardo le richieste avanzato dalla (quasi ex) moglie di Beasley. La Yao aveva chiesto un mantenimento mensile di 5000 dollari per sé e 8000 per il sostentamento della figlia Makai Joseph. Il giudice, invece, avrebbe stabilito che il giocatore dovrà versare solamente 6500 dollari per la bambina e nulla per la moglie.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.