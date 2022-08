La Spagna fa sold out per Giannis ma… Giannis non giocherà

La Spagna ospiterà oggi la Grecia in un’amichevole nella più grande arena di basket del Paese, il WiZink Center di Madrid, nella speranza di vendicarsi dopo essere stata sconfitta con un ampio margine pochi giorni fa ma Giannis Antetokounmpo non giocherà questa sera, secondo quanto riportato da Harris Stavrou di Sport24, nonostante il sold out dell’arena.

Si tratta di un vero e proprio dispiacere perché gli spagnoli non vedevano l’ora di vedere The Greek Freak in azione. Il motivo della sua assenza è per evitare infortuni o che si stanchi in vista dell’Europeo. Naturalmente Giannis non è uno come tanti. Probabilmente oggi è il miglior giocatore al mondo. La sua presenza o la sua assenza fanno tutta la differenza del mondo per una squadra. Che siano i Milwaukee Bucks o la Grecia.

Ci sarà comunque un bello spettacolo per i tifosi spagnoli perché la Grecia conta su giocatori di assoluto livello come Nick Calathes o Kostas Sloukas, ma anche Iōannīs Papapetrou e gli altri 3 fratelli Antetokounmpo (Thanasis, Kostas, Alex e Francis).

La Grecia, prima di Giannis Antetokounmpo, giocherà contro la Spagna per la seconda volta in tre giorni. La partita si svolgerà al WiZink Center di Madrid con palla a due fissata per le 19:30.

