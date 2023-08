La Spagna non fa sconti al Brasile e si impone nettamente

SPAGNA – BRASILE 96-78

(22-21; 50-42; 64-59)

La Spagna, dopo aver travolto la Costa d’Avorio 94-64 nel match d’esordio, si aggiudica anche il big match del gruppo G dei Mondiali 2023 battendo anche il Brasile con un perentorio 96-78 e staccando il pass per la seconda fase della competizione: quattro i giocatori finiti in doppia cifra nello scacchiere di coach Scariolo e guidati dal classe 2001 Santaigo Aldama. Al Brasile, che si presentava all’appuntamento orfano di Raul Neto – che si è gravemente infortunato al tendine rotuleo nel match inaugurale contro l’Iran – non sono invece bastate le prestazioni maiuscole del nuovo acquisto della Reyer Venezia Bruno Caboclo (15 punti e 10 rimbalzi) e di Yago Santos (14 punti e 6 rimbalzi.

Dopo un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio, la Spagna ha alzato i giri del motore aumentando il proprio vantaggio con i canestri di Aldama e Brizuela e raggiungendo la doppia cifra di vantaggio a una manciata di secondi dall’intervallo lungo (50-40). I verdeoro non si sono comunque dati per vinti e hanno tenuto viva la contesa, dimezzando lo svantaggio con la tripla allo scadere di Meindl, valsa il -5 a 10 dalla fine (64-59). Lo sforzo non è però bastato a ricucire interamente lo strappo e la benzina nel serbatoio brasiliano si è esaurita definitivamente nel quarto quarto, in cui la Spagna ha dato la spallata decisiva spinta dalle giocate muscolari di Garuba.

Tabellini:

Spagna: Aldama 15, W. Hernangomez 14, Nunez 13.

Brasile: Caboclo 15, Santos 14, Soares 9.

Foto: FIBA