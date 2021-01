La spiegazione di Andre Iguodala sul perché James Harden è così felice di giocare con Kevin Durant

Andre Iguodala e Kevin Durant sarebbero d’accordo: è sicuro dire che James Harden è un uomo felice ora. Ha forzato la sua uscita da Houston per unire le sue qualità con due superstar nella Eastern Conference. Le aspettative dei Nets sono piuttosto alte, per non dire altro. Ma finora sembra che Harden abbia trovato la sua base in un nuovo ambiente. I Nets sono ora 2-0 da quando hanno acquisito Harden in una trade pazzesca. E la felicità del Barba si vede sul parquet.





Andre Iguodala ha spiegato il motivo per cui Harden è felice:

“Si vede che non hai mai giocato con KD… anche tu saresti felice!”.

You ever played with KD… you gone be smiling like that too! Buddy a god! — andre (@andre) January 19, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.