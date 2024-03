La squadra di Dubai in Lega Adriatica è realtà! I dettagli economici dell’accordo

Dubai Basketball Club sarà una nuova squadra di Lega Adriatica.

A partire dalla prossima stagione il team degli Emirati Arabi Uniti giocherà in ABA League, come riporta Basket News. L’ultima offerta, aumenta di circa 350.000 euro l’anno, ha convinto i vertici della Lega Adriatica a dire di sì. La squadra di Dubai giocherà nel campionato balcanico per tre stagioni, a partire da quella 2024-25.

Per ogni annata arriveranno 1,7 milioni di euro (fra sponsorizzazioni e contributo diretto) nelle casse della Lega Adriatica. In più il Dubai Basketball Club, stando a Mozzart Sports, coprirà interamente le spese di trasferta (voli, spostamenti, alloggi, ecc.) di ogni squadra avversaria che andrà a giocare negli Emirati Arabi Uniti per un totale di circa 800.000 euro l’anno.

A partire dalla prossima stagione in Lega Adriatica ci saranno 16 squadre. Le 13 che otterranno la salvezza quest’anno, il team di Dubai, la vincitrice della ABA League 2, la vincente dello spareggio fra l’ultima in classifica e la seconda della ABA League 2.

L’ingresso nella Lega Adriatica è la condizione necessaria per sbloccare la possibilità del Dubai Basketball Club di giocare in EuroLega. La nuova squadra, però, non andrà a intaccare i posti della Stella Rossa o del Partizan, secondo Telegraf.