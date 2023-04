La squadra di Jokic, KK Joker, è stata promossa in Serie A serba

Nikola Jokic, prima di diventare un giocatore NBA e un due volte MVP della Lega, ha militato nel Mega Vizura e nel Mega Leks in Serbia. Prima ancora però, da ragazzino, ha vestito la maglia del KK SO Koš, squadra della sua città, Sombor, che conta circa 85.000 abitanti. Non capita certo tutti i giorni che uno dei ragazzini che hanno vestito la maglia di una squadra tutto sommato modesta, tra l’altro nelle giovanili, diventi uno dei migliori centri della storia del basket. Così nel 2017 quella squadra ha deciso di re-brandizzarsi in onore di Jokic.

Il nuovo nome della squadra è diventato KK Joker, in onore del soprannome della stella dei Denver Nuggets. Il padre di Nikola, Bratislav, è il presidente del club e i due fratelli, Nemanja e Strahinja, fanno parte dell’organizzazione. Misko Raznatovic, uno dei procuratori più importanti d’Europa, è consulente della squadra.

Tutto questo ha portato molto bene, visto che nelle scorse ore il KK Joker è riuscito ad ottenere la promozione nella massima serie serba, la KLS, per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria 110-81 sul KK Pirot.