La statistica strabiliante delle ultime due partite di Joel Embiid contro i Boston Celtics

Joel Embiid non si fermerà finché non sarà il miglior giocatore dell’NBA. Il talentuoso ex Kansas Jayhawk sta giocando a un altro livello in questa stagione e sta mettendo il suo nome saldamente nei colloqui per l’MVP.

Embiid e compagnia hanno appena battuto i Boston Celtics due volte di seguito e sono al primo posto nella Eastern Conference. Nonostante tutti i problemi con il COVID-19 e i Sixers che hanno giocato una partita con solo otto giocatori, la squadra di Doc Rivers sta giocando incredibilmente bene.

Embiid was all over the Celtics this week. 80 PTS | 21 REB in two games 😳 pic.twitter.com/2DlPslA70z — Rotoworld Basketball (@Rotoworld_BK) January 23, 2021

Embiid ha segnato una media di 40 punti in due partite contro Boston. Probabilmente avrebbe superato i 40 se non fosse stato per i suoi cinque falli che lo hanno costretto a giocare solo 30 minuti questa notte.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.