Dopo Milos Teodosic, ufficializzato ieri, la Stella Rossa si prepara a completare la cabina di regia con un altro colpo dall’Italia: Shabazz Napier. Come riportato da Daniele Labanti del Corriere di Bologna, il club serbo sarebbe in trattativa avanzata con l’americano.

Napier è approdato a Milano a stagione in corso, rappresentando una svolta per l’Olimpia e vincendo lo Scudetto in biancorosso. Nei giorni scorsi avrebbe però rifiutato la proposta di rinnovo della squadra meneghina, preferendo una migliore offerta da parte della Stella Rossa.

Si attendono sviluppi nella giornata di domani. Napier ha mantenuto 15.0 punti e 3.9 assist di media in 12 partite di EuroLega con Milano.

#Euroleague PG Shabazz Napier in advanced talks with Red Star Belgrade, per source. He didn’t agreed terms with Olimpia Milan to extend his contract.

👉🏻 @corrierebologna — Daniele Labanti (@DLabanti) July 12, 2023

Si tratterebbe di un ottimo colpo di mercato per la Stella Rossa perché troverebbe in Shabazz Napier un esterno che ha già dimostrato di poter fare la differenza in EuroLega.

Foto: Olimpia Milano