La Stella Rossa ha finalmente tesserato Campazzo per l’EuroLega

Il 1 marzo è finalmente arrivato e la sanzione che l’EuroLega aveva inflitto alla Stella Rossa per irregolarità nei libri contabili è ufficialmente terminata. Ciò significa che il mercato biancorosso non è più bloccato e soprattutto che Facundo Campazzo, arrivato a dicembre, può essere tesserato anche per la coppa, oltre che per la Lega Adriatica. L’argentino era stato per settimane oggetto di polemiche tra EuroLega, sindacato dei giocatori e Stella Rossa.

Nel frattempo Campazzo ha disputato le partite di Lega Adriatica, dove ha finora mantenuto 13.4 punti e 6.9 assist di media. La Stella Rossa in EuroLega è ancora lontana dai Playoff, con un record di 11-14 al 13° posto in classifica. Forse l’innesto della stella argentina potrà rinvigorire la rimonta verso la post-season: l’ottavo posto è occupato dal Maccabi Tel-Aviv, sul 13-12.

L’esordio di Facundo Campazzo in EuroLega con la maglia biancorossa potrebbe avvenire già domani contro il Bayern Monaco.