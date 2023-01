La Stella Rossa lancia il messaggio #FreeFacu, Campazzo: “Chiedo solo di giocare”

Continua la “protesta” della Stella Rossa contro l’EuroLega, che ha bloccato il mercato dei serbi per irregolarità finanziarie. Questo impedisce a Facundo Campazzo, tesserato a dicembre, di fare il proprio esordio in coppa nonostante i tanti soldi pagati dai biancorossi per averlo. Questo divieto di fare mercato in EuroLega durerà almeno fino al 1 marzo.

Prima della gara di ieri sera contro Valencia, tra l’altro vinta di misura dalla Stella Rossa, i giocatori biancorossi sono scesi in campo nel riscaldamento con delle T-shirt sulle quali campeggiava l’hashtag “#FreeFacu”. Un messaggio chiaro, che già Nedovic aveva scritto su Twitter nei giorni scorsi.

Free Facu hashtag reaches another level as Crvena Zvezda players warmed up with mentioned hashtag on their warm-up jerseys 👀 pic.twitter.com/JLhFNHZDYd — BasketNews (@BasketNews_com) January 6, 2023

Lo stesso Campazzo ha espresso il proprio rammarico sui social, taggando proprio il profilo dell’EuroLega. “Sono stanco e triste per tutta questa situazione. Tutto quello che chiedo è di lasciarmi giocare” ha scritto l’argentino.