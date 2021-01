La Stella Rossa non può raggiungere Madrid: l’Eurolega costretta a rinviare la gara contro il Real

L’Olimpia Milano alla fine è riuscita, con molti giorni di ritardo, a tornare in Italia in tempo per la gara di martedì, ma la situazione metereologica in Spagna non si è ancora risolta. La Stella Rossa, che venerdì alle 21 avrebbe dovuto giocare a Madrid contro il Real, è impossibilitata a recarsi nella capitale spagnola per via della nevicata che ancora persiste.

Per questo motivo l’Eurolega è stata poco fa costretta a rinviare la partita a data da destinarsi: il primo rinvio non dovuto al Covid-19 della stagione 2020-21.

