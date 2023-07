La Stella Rossa prepara l’ennesimo colpo, ma rischia l’esclusione dalla Lega Adriatica

La Stella Rossa è tra le regine del mercato europeo di quest’estate: a Belgrado sono già arrivati Milos Teodosic, Shabazz Napier, Adam Hanga, Rokas Giedraitis, Mike Tobey, Joel Bolomboy e, oggi, anche Yago dos Santos. Ma i biancorossi non sembrano intenzionati a fermarsi: sono in pressing per Toko Shengelia, richiesto da coach Dusko Ivanovic, e secondo MozzartSport ora starebbero pensando anche a Corey Higgins.

La Stella Rossa avrebbe contattato Higgins, che ha un contratto ancora in essere col Barcellona, ma potrebbe registrare la concorrenza del Partizan Belgrado, anch’esso accostato all’americano nelle scorse ore.

In attesa di capire quali saranno le prossime mosse sul mercato, la Stella Rossa deve però affrontare problemi amministrativi, se non politici. In Lega Adriatica, la competizione più importante che disputa il club serbo dopo ovviamente l’EuroLega, si sta parlando dell’esclusione dei biancorossi. Secondo Telegraf, tutto sarebbe nato dal fatto che la Stella Rossa è stata l’unica squadra a votare a sfavore dell’ingresso dell’SC Derby tra i partecipanti, rompendo così il cosiddetto “patto sociale” tra le squadre del torneo. L’SC Derby è una squadra montenegrina di Podgorica che ha appena conquistato sul campo la promozione in ABA League dopo aver vinto la serie cadetta, la ABA League 2.

In risposta a questo voto sfavorevole, quindi, il Partizan Belgrado e diverse altre squadre della Lega Adriatica avrebbero chiesto l’esclusione della stessa Stella Rossa. I club hanno fino al 21 luglio per pronunciarsi ufficialmente sulla questione, anche se la Stella Rossa crede che non abbiano alcuna base legale per estrometterla dalla competizione.