La Stella Rossa rischia in Gara-2, Teodosic perde la testa: urla contro gli arbitri e il direttore della ABA League

Ieri sera si è giocata Gara-2 della serie di Playoff di ABA League tra Stella Rossa e Igokea, vinta alla fine dai biancorossi per 90-95. La squadra di Belgrado se l’è però vista brutta dopo una stagione così così, chiusa alla fine al quarto posto in classifica con un record di 23-7. A 2.35 dalla fine dell’incontro, con l’Igokea avanti 83-82, una decisione arbitrale ha mandato su tutte le furie Milos Teodosic, uno che spesso non riesce a controllarsi in queste situazioni.

La leggenda ex Virtus Bologna ha completamente perso la testa, iniziando a inveire contro gli arbitri, anche da distanza molto ravvicinata, e poi dirigendosi verso la prima fila della tribuna dove erano seduti Milija Vojinovic, direttore sportivo della ABA League, e Srdan Dozai, designatore arbitrale del campionato. Teodosic ha detto qualcosa con tono molto acceso ai due dirigenti, prima di uscire dal campo perché espulso per doppio tecnico.

A febbraio Milos Teodosic era già stato sospeso 3 partite e multato di 7.500€ per aver minacciato un arbitro, ora rischia una punizione perfino più severa.

Miloš Teodosić dobio je tehničku nakon rasprave sa Srđanom Dožajom, komesarom ABA lige sa suđenje. Ovo je za njega krqj utakmice. pic.twitter.com/4a8nc9Ylro — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport) May 15, 2025

Alla fine come detto la Stella Rossa ha comunque vinto la partita e la serie, 2-0 sull’Igokea: in semifinale Playoff potrebbe trovare il Buducnost, che ha chiuso al primo posto la stagione regolare. Il club montenegrino oggi disputerà la sua Gara-2 contro il Mega Belgrado dopo aver vinto Gara-1 96-80.