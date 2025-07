La storia del basket dalla palestra allo streaming attraverso i suoi record

Tutti parlano sempre di calcio ma il vero re degli sport è il basket, che diventa sempre più spettacolare e si lascia dietro molte meno polemiche rispetto allo sport più seguito al mondo.

Ogni anno vengono superati record e le franchigie vincono le scommesse sportive più intraprendenti in NBA, così come ci sono diversi primati che resistono da decenni e nessuno riesce a superarli. La spettacolarità della pallacanestro americana è presente anche nelle statistiche all time, ma il viaggio di questo sport è iniziato semplicemente per combattere l’inverno.

Il basket nasce in una palestra

Correva l’anno 1891 e James Naismith era un professore di educazione fisica, che cercava un modo per svolgere attività in palestra, onde evitare le temperature invernali rigide di Springfield nel Massachusetts.

Posizionando due cesti di vimini in alto, si rese conto di aver creato un gioco parecchio divertente, che incuriosiva i suoi studenti. In quell’occasione fu utilizzato un pallone da calcio.

Chamberlain è il primo cestista da record

Il basket diventò presto uno degli sport più seguiti e giocati. In quel lontano 2 marzo 1962, durante il match Warriors – Knicks, il grande Wilt Chamberlain diventa una leggenda sfondando il record ancora oggi assoluto di 100 punti in una sola gara.

In quella stagione Chamberlain fissa anche il record assoluto di 4029 punti realizzati in una sola stagione: oggi molti dei suoi record non sono stati ancora superati.

Kareem Abdul – Jabbar fissa il record all time di punti

Ecco un’altra leggenda del basket conosciuta per il suo skyhook, per i suoi sei titoli vinti e per i numerosi premi MVP. Ma soprattutto, Kareem Abdul Jabbar è famoso perché ha fissato il record di punti all time segnati in carriera nella NBA a 38387, primato che è durato dal 1989 al 2023.

Sua Altezza Aerea lancia il basket a livello mondiale

Michael Jordan nel 1988 realizza la schiacciata più spettacolare di tutti i tempi partendo dalla linea di tiro libero, viene soprannominato His Airness: Sua Altezza Aerea.

Ma non basta, perché la carriera di Jordan è costellata di tantissimi successi con i Chicago Bulls e il numero 23 riesce a fine carriera a superare la migliore media punti di Chamberlain: Jordan è il migliore per media realizzativa nella NBA a 30.12 punti per match.

370 punti in una sola gara

Torniamo indietro nel tempo per scoprire il match di basket NBA passato alla storia per il record di punti realizzati. In campo scesero i Detroit Pistons contro i Denver Nuggets, in una delle partite più folli mai viste.

Il match terminò dopo ben 3 tempi supplementari 186 a 184 in favore dei Pistons, per un totale di 370 punti segnati. Per vedere un altro match del genere, con un totale di 351 punti, gli amanti del basket hanno dovuto attendere 40 anni, quando nel 2023 i Sacramento Kings hanno battuto nel derby i Los Angeles Clipper per 176 a 175.

James LeBron supera il record di Kareem Abdul Jabbar

Ed è stato ancora il 2023 a scrivere una delle pagine più intraprendenti della storia del basket, quando a febbraio James LeBron supera il record assoluto di Kareem Abdul Jabbar e continua ancora oggi a migliorarlo.

LeBron a marzo 2025 è riuscito in un’impresa ancora più grande, perché ha superato anche i 50000 punti tra playoff e regular season, diventando il più grande di tutti i tempi e dominando i record statistici della NBA.

Da una semplice palestra, alle radio, televisioni, fino allo streaming sullo smartphone, il Basket è stato raccontato attraverso tutte le innovazioni tecnologiche e continua a offrire spettacolo con i suoi record e le acrobazie dei cestisti più forti al mondo.