BasketNews, sito di basket che tratta principalmente di basket europeo, ha condotto un survey ai general manager di tutte le squadre di EuroLega ed è venuto fuori che c’è molta Italia in questi risultati.

Anzitutto il miglior mercato estivo è stato condotto dall’Olimpia Milano, come potete vedere qui:

Team that had the best off-season 1. 🇮🇹 Emporio Armani Milan (28.6%)

2-4. 🇪🇸 Real Madrid (21.4%)

2-4. 🇹🇷 Fenerbahce Istanbul (21.4%)

2-4. 🇮🇱 Maccabi Tel Aviv (21.4%) — BasketNews (@BasketNews_com) October 13, 2022

Subito dietro gli italiani troviamo ex aequo il Real, Fenerbahce e il Maccabi Tel Aviv.

Il secondo miglior colpo di mercato è stato quello di Kevin Pangos all’EA7 Emporio Armani Milano, arrivato dietro solamente a Will Clyburn all’Efes:

For the second consecutive year, we present the EuroLeague general managers survey 2022 🙌⬇️ The best off-season signing 1. Will Clyburn – 🇹🇷 Anadolu Efes (35.7%)

2 Kevin Pangos – 🇮🇹 Emporio Armani Milan (21.4%) — BasketNews (@BasketNews_com) October 13, 2022

Non è finita qui per l’Italia perché Gabriele Procida è il primo candidato alla vittoria di miglior rookie di EuroLega, al pari di Carsen Edwards, americano classe 1998 con un passato importante tra NBA e G-League. Diciamo che Procida è il vero favorito al “Rookie of the Year” per come lo intendiamo noi, ovvero come miglior giovane, essendo un classe 2002.

Best rookie with star potential 1-2. Carsen Edwards – 🇹🇷 Fenerbahce Istanbul (18.8%)

1-2. Gabriele Procida – 🇩🇪 ALBA Berlin (18.8%) — BasketNews (@BasketNews_com) October 13, 2022

Altri due risultati davvero interessanti sono legati al prossimo giocatore che andrà in NBA, ovvero Vasilije Micic, e la firma estiva più sorprendente, ovvero Nando De Colo all’ASVEL Villeurbanne.

The most surprising off-season signing 1. Nando De Colo – 🇫🇷 ASVEL Villeurbanne (28.6%) — BasketNews (@BasketNews_com) October 13, 2022

Next EuroLeague player to go to the NBA 1. Vasilije Micic – 🇹🇷Anadolu Efes Istanbul (46.2%) — BasketNews (@BasketNews_com) October 13, 2022

Fa molto piacere per noi italiani vedere come sia una sfida tra Italia e Turchia, con Milano, Fener e l’Efes a guidare questa survey di BasketNews.

Leggi anche: LeBron James ha tentato di prendere per la gola Damian Lillard