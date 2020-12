La teoria del complotto su LeBron James: un mago degli Illuminati che evoca i demoni prima delle partite

Nel 2020, lo sappiamo, le fake news sono all’ordine del giorno e, con esse, anche le teorie del complotto, che possono essere più o meno strampalate a seconda dei casi. Oggi vogliamo parlarvi di una di queste che riguarda LeBron James, esposta recentemente da Sheila Zilinsky che potremmo definire una influencer americana di destra, o anche, come scrive Right Wing Watch, una “teorica di cospirazioni”.

Secondo questa teoria, LeBron sarebbe addirittura un “mago degli Illuminati” e il suo rituale pre-partita del lancio del gesso non sarebbe in realtà altro che un incantesimo per evocare demoni. Zilinsky addirittura vedrebbe, nelle foto presenti su internet, alcune inquietanti figure comparire dal gesso lanciato da James.

Right-wing conspiracy theorist Sheila Zilinsky warns that LeBron James in an "Illuminati wizard' who is "conjuring up demons before every game" by tossing chalk into the air. pic.twitter.com/hh0LHPLapo

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) September 18, 2020