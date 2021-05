La Tezenis Verona vuole la Serie A e pensa a Brian Sacchetti per i playoff

La Tezenis Scaligera Verona era partita quest’estate con l’idea di conquistare la Serie A sul campo e lo vuole fare anche grazie a Brian Sacchetti. Il figlio di Meo, che si sta trovando benissimo a Brescia, non giocherà i playoff con la Germani e perciò potrebbe decidere di scendere di categoria per disputarli con i veneti, anche se non è così scontato.

Al momento si tratta solo di un sondaggio, come scritto da Giuseppe Sciascia su Superbasket, però la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Di certo a Verona non manca il budget per aggiungere Brian Sacchetti a roster, bisogna però capire se il figlio del commissario tecnico della Nazionale italiana accetterà di scendere di categoria per provare a riconquistare la Serie A sul campo.

Brian Sacchetti ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e non è così scontato che rinnoverà con Brescia, a prescindere dalla situazione che o vede accostato alla Scaligera Verona. Potrebbe perciò essere un free agent di lusso tra gli italiani di quest’estate perché ha dimostrato di poter ancora dare molto alla Serie A, seppur non tra le squadre di prima fascia ma che navigano nella parte destra della classifica.

