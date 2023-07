La top 10 All-Time di Dr. J: LeBron James escluso per protesta

L’Hall of Famer, Julius Erving, detto anche “Dr. J”, è stato a lungo schietto nei suoi commenti sull’NBA e su LeBron James e solo pochi giorni fa ha espresso il suo pensiero sullo stato della lega, esprimendo il suo disappunto per il movimento di giocatori tra stelle come Damian Lillard e Bradley Beal che hanno chiesto di lasciare le rispettive franchigie.

Questo malcontento ha avuto un ruolo nella classifica dei 10 più grandi giocatori NBA di tutti i tempi stilata da Dr. J, con la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, curiosamente assente dalla lista del 16 volte All-Star e 4 volte MVP.

Dopo tutto, per un giocatore che molti ritengono essere almeno nella conversazione per il più grande giocatore di tutti i tempi, LeBron non è nemmeno considerato da Erving uno dei 10 più grandi giocatori è certamente degno di nota.

Dr.J’s top 10 players of all time (no order) Jerry West

Oscar Robertson

Elgin Baylor

Wilt Chamberlain

Bill Russell

Michael Jordan

Kareem Abdul-Jabbar

Magic Johnson

Karl Malone

Per quanto riguarda il motivo per cui Dr. J. ha snobbato LeBron?

“È l’uomo che ha guidato la carica in termini di super team”, ha detto Erving. “Quando ha messo insieme quella squadra a Miami, l’ha fatto anche a Cleveland e ora lo sta facendo a Los Angeles. Può scegliere la sua squadra. Io non ho intenzione di scegliere la sua squadra”.