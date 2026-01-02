trapani shark antonini virtus bologna

La Trapani Shark ha chiesto il rinvio della gara contro la Virtus Bologna?

Home Serie A News
Alessandro SaracenoLascia un Commento su La Trapani Shark ha chiesto il rinvio della gara contro la Virtus Bologna?

La Trapani Shark si trova al centro di un momento estremamente delicato e domenica dovrebbe giocare con la Virtus Bologna.

Secondo quanto trapela, Valerio Antonini, inibito dalla presidenza del club per i prossimi due anni, avrebbe valutato il possibile forfait della partita in programma domenica 4 gennaio in casa della Virtus Bologna.

Le conseguenze sarebbero pesanti: 0-20 a tavolino, ulteriore punto di penalizzazione, multa da 50.000 euro, e uno scivolone verso l’ultima posizione in classifica che potrebbe scatenare l’esclusione dal campionato, con retrocessione, sanzioni fino a 600.000 euro e l’eventuale annullamento delle gare finora disputate.

Un’ipotesi che creerebbe caos nella corsa alla salvezza, soprattutto per Sassari e Varese, e che non influenzerebbe più di tanto Tortona. Non a caso, era già stato presentato un ricorso urgente al TAR per fermare addirittura l’intero campionato.

Secondo PianetaBasket, questa mattina la Trapani Shark avrebbe formalmente chiesto a FIP e LBA il rinvio della partita con la Virtus Bologna, invocando motivi di equità sportiva, dato che la squadra potrebbe contare solo su 6 giocatori in condizione di scendere in campo (JD Notae, Matthew Hurt, Riccardo Rossato, Alessandro Cappelletti, Adam Sanogo e Ryan Arcidiacono).

Resta dunque da chiedersi: la Trapani Shark scenderà realmente in campo domenica contro la Virtus Bologna? Oppure vedremo un campionato segnato dall’incertezza e dai contenziosi legali?

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

antonini petrucci Trapani shark FIP

Trapani Shark, addio a Jordan Ford: il club accusa la FIP

Matteo Airoldi
Trinchieri Partizan

Perché Trinchieri non avrebbe preso il posto di Obradovic al Partizan?

Alessandro Saraceno
jordan ford

Jordan Ford ufficiale in Turchia ma non al Galatasaray: per Pozzecco c’è John Petrucelli

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.