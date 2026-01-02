La Trapani Shark ha chiesto il rinvio della gara contro la Virtus Bologna?

La Trapani Shark si trova al centro di un momento estremamente delicato e domenica dovrebbe giocare con la Virtus Bologna.

Secondo quanto trapela, Valerio Antonini, inibito dalla presidenza del club per i prossimi due anni, avrebbe valutato il possibile forfait della partita in programma domenica 4 gennaio in casa della Virtus Bologna.

Le conseguenze sarebbero pesanti: 0-20 a tavolino, ulteriore punto di penalizzazione, multa da 50.000 euro, e uno scivolone verso l’ultima posizione in classifica che potrebbe scatenare l’esclusione dal campionato, con retrocessione, sanzioni fino a 600.000 euro e l’eventuale annullamento delle gare finora disputate.

Un’ipotesi che creerebbe caos nella corsa alla salvezza, soprattutto per Sassari e Varese, e che non influenzerebbe più di tanto Tortona. Non a caso, era già stato presentato un ricorso urgente al TAR per fermare addirittura l’intero campionato.

Secondo PianetaBasket, questa mattina la Trapani Shark avrebbe formalmente chiesto a FIP e LBA il rinvio della partita con la Virtus Bologna, invocando motivi di equità sportiva, dato che la squadra potrebbe contare solo su 6 giocatori in condizione di scendere in campo (JD Notae, Matthew Hurt, Riccardo Rossato, Alessandro Cappelletti, Adam Sanogo e Ryan Arcidiacono).

Resta dunque da chiedersi: la Trapani Shark scenderà realmente in campo domenica contro la Virtus Bologna? Oppure vedremo un campionato segnato dall’incertezza e dai contenziosi legali?