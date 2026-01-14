La Trapani Shark torna Società Sportiva Dilettantistica e fa polemica col Sindaco, LNP porta Antonini in tribunale

Nonostante la “fine” della Trapani Shark sia arrivata lunedì con l’esclusione dal campionato di Serie A, le vicende del club siciliano si stanno trascinando anche nei giorni successivi. Oggi Trapani ha annunciato di essere tornata alla denominazione originaria di Società Sportiva Dilettantistica, con la speranza che sia questione solo di pochi mesi: proprio ieri Valerio Antonini aveva infatti espresso la volontà di recuperare il titolo in estate, grazie alla vittoria che pronostica presso la giustizia ordinaria, e quindi di iscriversi regolarmente al prossimo campionato.

Questa decisione risolve anche il contenzioso col Comune riguardo al vincolo del PalaShark, diventato questione cruciale proprio quando Trapani è stata promossa in LBA abbandonando lo status di società dilettantistica che aveva avuto fino alla Serie A2. Nel comunicato pubblicato in giornata, il club non ha comunque mancato di fare polemica col Sindaco della città, Giacomo Tranchida, che dopo la sentenza del Giudice Sportivo aveva anche scritto sui social che i trapanesi sono “parte lesa” in questa vicenda. Il primo cittadino sarebbe, secondo la Shark, “sempre alla ricerca di qualche invenzione o cavillo da utilizzare a suo piacimento”, chiudendo poi la nota con la frase: “Possiamo solamente salutarlo e invitarlo a contattarci tra 27 anni quando, siamo convinti, alla guida della Città ci sarà finalmente un Sindaco virtuoso”. Tra 27 anni scadrà infatti il vincolo sottoscritto sul PalaShark.

La società TRAPANI SHARK comunica che è ritornata alla sua originaria denominazione di Società Sportiva Dilettantistica, auspicando che si tratti solo di un passaggio temporaneo in vista delle prossime sentenze della giustizia ordinaria italiana ed Europea. La comunicazione è stata inviata anche al Comune di Trapani per aiutare dirigenti e funzionari nella definizione della procedura di revoca della convenzione che ora, sulla base del procedimento a suo tempo iniziato, dovrà essere chiusa automaticamente per mancanza di motivazioni a proseguire. A nulla valgono i commenti social di un Sindaco sempre alla ricerca di qualche invenzione o cavillo da utilizzare a suo piacimento per venire meno ad impegni siglati. Possiamo solamente salutarlo e invitarlo a contattarci tra 27 anni quando, siamo convinti, alla guida della Città ci sarà finalmente un Sindaco virtuoso.

Nella stessa giornata è arrivata un’altra notizia per la Trapani Shark, stavolta sul versante LNP. Francesco Maiorana, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, ha deciso di fare causa ad Antonini per diffamazione per via di un’intervista risalente all’agosto 2024 in cui, in seguito alla promozione in Serie A, il patron granata lo criticava aspramente arrivando a definirlo un “delinquente”. La Lega Nazionale Pallacanestro ha già annunciato che si costituirà parte civile nel processo che inizierà il prossimo 14 maggio.

Foto: Trapani Shark