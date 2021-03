La tripla doppia di James Harden contro gli Spurs è a dir poco storica

James Harden ha messo su numeri magici nella partita di questa notte contro i San Antonio Spurs, Harden è diventato il primo giocatore dal 1977-78 a chiudere con almeno 30 punti, almeno 10 rimbalzi, almeno 15 assist e 0 palle perse in una gara. Più precisamente il Barba ha concluso con 30 punti, 14 rimbalzi, 15 assist e zero palle perse nella vittoria dei Nets ai tempi supplementari contro gli Spurs.

James Harden is the first player to put up 30+ PTS, 10+ REB, 15+ AST with zero turnovers in a game since 1977-78. pic.twitter.com/kSrdtIP3af

— NBA History (@NBAHistory) March 2, 2021