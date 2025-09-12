La Turchia spazza via la Grecia di Giannis: è finale all’Europeo

Era dal 2001 che la Turchia non raggiungeva una finale dell’Europeo: in quell’occasione un giovane Hedo Turkoglu, Mirsad Turkcan e Mehmet Okur si arresero alla Serbia e Montenegro, che ancora facevano parte di un unico Paese. Oggi la squadra anatolica, guidata da un sempre più vincente Ergin Ataman, ha bissato quell’Europeo tornando a giocarsi la medaglia d’oro: affronterà domenica alle ore 20 la Germania campione del mondo, che oggi ha invece battuto la Finlandia.

Nella partita di questa sera contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, la Turchia non ha sbagliato praticamente nulla. Una gara perfetta che si è tradotta nel 68-94 finale e che ha visto la squadra di Ataman comandare per tutto il match, con un massimo di 28 punti di vantaggio. Fin dal primo quarto i turchi non hanno fatto prigionieri, limitando Giannis a soli 8 punti nei primi tre quarti (12 punti e 12 rimbalzi alla fine). Osman e Sengun hanno caricato i biancorossi e al resto hanno pensato le 6 triple di uno scatenato Osmani, top scorer con 28 punti. La Turchia non ha tremato nemmeno quando nel quarto periodo Spanoulis ha rimesso in campo Antetokounmpo, cercando una disperata rimonta sulle spalle della sua star, e alla fine ha costretto la Grecia a far accomodare Giannis di nuovo in panchina con un discreto anticipo.

La Grecia domenica, alle ore 18, affronterà la Finlandia con in palio la medaglia di bronzo: un traguardo che comunque agli ellenici manca da 16 anni.

Grecia: Sloukas 15, G. Antetokounmpo 12, Kalaitzakis 11

Turchia: Osmani 28, Osman 17, Sengun 15

Foto: FIBA